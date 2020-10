In Francia vietato criticare le nozze gay. Prof della Sorbona rischia 6 mesi di carcere (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Italia la notizia è rimbalzata sul Foglio proveniente da Le Monde: la Procura di Parigi ha aperto un fascicolo per «incitamento all’omofobia e alla transfobia» a carico del giurista Aram Mardirossiam, docente alla Sorbona. L’incriminazione potrebbe costare al Professore sei mesi di carcere e 22.500 euro di ammenda. La sua colpa? Aver criticato il matrimonio omosessuale durante una lezione sugli sviluppi del diritto di famiglia del 2013. È accaduto il 29 settembre scorso e Mardirossiam discettava su un trasgender che aveva chiesto alla Cassazione di essere riconosciuto come madre. Non si era accorto che un telefonino pirata riprendeva la sua lezione immortalandone voce e volto. Aram Mardirossiam spiegava la legge francese del 2013 E così tutti hanno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Italia la notizia è rimbalzata sul Foglio proveniente da Le Monde: la Procura di Parigi ha aperto un fascicolo per «incitamento all’omofobia e alla transfobia» a carico del giurista Aram Mardirossiam, docente alla. L’incriminazione potrebbe costare alessore seidie 22.500 euro di ammenda. La sua colpa? Aver criticato il matrimonio omosessuale durante una lezione sugli sviluppi del diritto di famiglia del 2013. È accaduto il 29 settembre scorso e Mardirossiam discettava su un trasgender che aveva chiesto alla Cassazione di essere riconosciuto come madre. Non si era accorto che un telefonino pirata riprendeva la sua lezione immortalandone voce e volto. Aram Mardirossiam spiegava la legge francese del 2013 E così tutti hanno ...

