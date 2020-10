In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre: Covid. Sfondata quota 5mila. Ma l’europa sta peggio di noi (Di sabato 10 ottobre 2020) Covid-19. Seconda ondata 5372 casi in un giorno. Verso lo stop ai bar e più risorse alle Asl Oltre cinquemila nuovi contagi registrati ieri (5.372), sia pure con 129 mila tamponi, sorprendono anche il professor Giuseppe Ippolito dello Spallanzani, membro autorevole del Comitato tecnico scientifico: “Speravamo in una crescita inferiore, ora ci vuole attenzione giorno per giorno per programmare eventuali chiusure più limitate possibile”. Il governo osserverà la situazione per qualche giorno, la … di Alessandro Mantovani Aglio, oglio e Campidoglio di Marco Travaglio Se fosse un film, anziché la campagna elettorale per il sindaco della Capitale, sarebbe una strepitosa commedia all’italiana. A episodi. Primo episodio. Dopo quattro anni passati a spiegare alla Raggi come si governa Roma e poi a scuotere i capini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020)-19. Seconda ondata 5372 casi in un giorno. Verso lo stop ai bar e più risorse alle Asl Oltre cinquemila nuovi contagi registrati ieri (5.372), sia pure con 129 mila tamponi, sorprendono anche il professor Giuseppe Ippolito dello Spallanzani, membro autorevole del Comitato tecnico scientifico: “Speravamo in una crescita inferiore, ora ci vuole attenzione giorno per giorno per programmare eventuali chiusure più limitate possibile”. Il governo osserverà la situazione per qualche giorno, la … di Alessandro Mantovani Aglio, oglio e Campidoglio di Marco Travaglio Se fosse un film, anziché la campagna elettorale per il sindaco della Capitale, sarebbe una strepitosa commedia all’italiana. A episodi. Primo episodio. Dopo quattro anni passati a spiegare alla Raggi come si governa Roma e poi a scuotere i capini ...

fattoquotidiano : I BENETTON SENZA PUDORE Sul dossier Autostrade resta lo stallo. Lo scontro tra le parti è ormai ostaggio di lettere… - fattoquotidiano : POST-VOTO Per formare le giunte la partita è lunga: un assessorato in Puglia, in Toscana l’appoggio esterno (se Ren… - fattoquotidiano : NADEF Sul voto pesa l'incognita Covid [di @WandaMarra] #edicola #9ottobre - GermanoZanelli : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: I dati dell’Agcom. Il leghista sconfitto anche alle comunali, ma in un… - Monica22043399 : RT @gdcaiazza: Stasera sarò ospite dalle ore 23:30 a “Tra poco in edicola”, su Radio 1 Rai, sul caso #Palamara -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Ottobre: “È come sei mesi fa” “No, ora va meglio” Il Fatto Quotidiano QS: "Juve-Napoli gara senza fine: e la Figc indaga sui fuggitivi"

Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del QS in edicola oggi. QS: 'Juve-Napoli gara senza fine: e la Figc indaga sui fuggitivi'. vedi letture. 'Juve-Napoli gara senza fine: e la Figc inda ...

Bonus 110%, bello e incomprensibile. Così la complicazione burocratica diventa business. Su Fq MillenniuM in edicola

«Ma lei ha provato a leggerlo? Io la prima volta mi ci sono perso a metà. È una matassa inestricabile di rimandi ad altre norme». E sì che Maurizio Postal, consigliere dell’ordine nazionale dei commer ...

Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del QS in edicola oggi. QS: 'Juve-Napoli gara senza fine: e la Figc indaga sui fuggitivi'. vedi letture. 'Juve-Napoli gara senza fine: e la Figc inda ...«Ma lei ha provato a leggerlo? Io la prima volta mi ci sono perso a metà. È una matassa inestricabile di rimandi ad altre norme». E sì che Maurizio Postal, consigliere dell’ordine nazionale dei commer ...