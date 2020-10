Impennata casi Covid, ecco perché il Sud Italia non è pronto per una vera ondata (Di venerdì 9 ottobre 2020) Continua a crescere il numero dei nuovi casi di Covid-19: secondo il bollettino diramato ieri, giovedì 8 ottobre, del ministero della Salute, sono stati 4.458 nelle ultime ventiquattro ore: il totale sale così a 338.398. La Campania è la regione che spaventa di più, con 757 nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore dall’analisi di 9.925 tamponi. L’aumento dei contagi è concentrato in grandissima parte nella provincia di Napoli. E se da un lato, il numero dei posti letto in terapia intensiva continua a restare sotto controllo, iniziano a scarseggiare i posti nei reparti Covid dedicati, anche quelli per la terapia sub-intensiva. Una situazione che, di questo passo, potrebbe aggravarsi in molte regioni del Sud Italia. Ciò che sta avvenendo in Campania ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Continua a crescere il numero dei nuovidi-19: secondo il bollettino diramato ieri, giovedì 8 ottobre, del ministero della Salute, sono stati 4.458 nelle ultime ventiquattro ore: il totale sale così a 338.398. La Campania è la regione che spaventa di più, con 757 nuoviemersi nelle ultime 24 ore dall’analisi di 9.925 tamponi. L’aumento dei contagi è concentrato in grandissima parte nella provincia di Napoli. E se da un lato, il numero dei posti letto in terapia intensiva continua a restare sotto controllo, iniziano a scarseggiare i posti nei repartidedicati, anche quelli per la terapia sub-intensiva. Una situazione che, di questo passo, potrebbe aggravarsi in molte regioni del Sud. Ciò che sta avvenendo in Campania ...

Corriere : Impennata di nuovi casi, gli stessi registrati ad aprile: siamo tornati a sei mesi fa? Dati a confronto - Tg1Raiofficial : I numeri fanno registrare una nuova impennata di contagi in Italia. Sono quasi 4.500 nelle ultime 24 ore. Il picco… - Corriere : Burioni dopo l’impennata di casi: «Le cose si mettono male, virus nocivo come a primavera» - VMA2T : @Scacciavillani Si ma hanno avuto una impennata di casi di #prostatite.... anche femminili ! - CronacaSocial : ?? Impennata dei nuovi casi #COVID in #Veneto e #AltoAdige: -