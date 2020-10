Il virus entra nel Pentagono: rischio disinformazione? (Di venerdì 9 ottobre 2020) La messa in quarantena della maggior parte dei capi di Stato maggiore delle Forze Armate degli Stati Uniti, sulla scia della diagnosi di Covid19 del presidente Trump, fa temere che gli avversari degli Usa possano cercare di sfruttare questo momento di debolezza degli apparati governativi. Nella fattispecie la quarantena è scattata per alcuni alti ufficiali … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 9 ottobre 2020) La messa in quarantena della maggior parte dei capi di Stato maggiore delle Forze Armate degli Stati Uniti, sulla scia della diagnosi di Covid19 del presidente Trump, fa temere che gli avversari degli Usa possano cercare di sfruttare questo momento di debolezza degli apparati governativi. Nella fattispecie la quarantena è scattata per alcuni alti ufficiali … InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : virus entra Coronavirus Germania, diffusione incontrollata. Obbligo di arieggiare al chiuso Corriere della Sera Paolo Brosio: “Sono guarito dal Covid. Ora pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip”

Paolo Brosio è guarito dal Covid e ora è pronto a entrare nella casa del Grande Fratello Vip ... dove era stato ricoverato in seguito alla polmonite causata dal virus e dove ha trascorso tutta la ...

Il peso di Covid-19 sulla salute mentale

I sintomi della depressione nella popolazione sono quintuplicati con la pandemia. In aumento le richieste di aiuto.

