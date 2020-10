Il siluro di Gerry Scotti | Non basta disegnare le strisce

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Francesca Galici Arrivano bordate inaspettate a Palazzo Marino: anchesi è scagliato contro Beppe Sala per la gestione della viabilità ciclabile Il sindaco di Milano sta dando seguito ai proclami sulla pedonalizzazione e sul miglioramento delle corsie destinate alle biciclette nel capoluogo lombardo. Tuttavia, le misure prese dal primo cittadino non sembrano piacere ai suoi concittadini, che da mesi convivono con i disagi legati ai lavoro per la realizzazione delle piste. Il che significa aumento del traffico cittadino e code. Inoltre, in molti punti le ciclabili presentano alcune criticità che a detta di molti milanesi non le rendono perfettamentre fruibili e non sono pertanto un lavoro da considerarsi valido nell'ottica dell'implemento delle misure per la cicloviabilità cittadina. Tra chi la pensa ...