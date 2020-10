Il Segreto, spoiler: l’arrivo di Alberto Santos, misterioso giornalista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Segreto, spoiler. Dalle ultime anticipazioni scopriamo che a breve verrà introdotto un nuovo personaggio: il giornalista Alberto Santos, interpretato da Gonzalo Trujillo. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle prossime puntate de Il Segreto. Scopriamo dagli spoiler che a breve verrà introdotto un nuovo personaggio molto misterioso: il giornalista Alberto Santos. Il giornalista indagherà … Leggi su 2anews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il. Dalle ultime anticipazioni scopriamo che a breve verrà introdotto un nuovo personaggio: il, interpretato da Gonzalo Trujillo. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle prossime puntate de Il. Scopriamo dagliche a breve verrà introdotto un nuovo personaggio molto: il. Ilindagherà …

tora_no_hana : @enrdonati No u.u segreto! Arriveranno dei piccoli spoiler giovedì, ma niente di più u.u - alexituno : RT @zziatizia: SPOILER LA CASA DI ADE - - - - - La reazione di Jason di fronte al “segreto” di Nico. Penso sia una delle cose più belle e c… - zziatizia : SPOILER LA CASA DI ADE - - - - - La reazione di Jason di fronte al “segreto” di Nico. Penso sia una delle cose più… - MatteoSchiavo18 : @MaviSeco Sono in pari sì, non avevo pensato ad eventuali spoiler ma di certo non ti voglio sulla coscienza.?? PS N… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto spoiler Il Segreto, spoiler: l'arrivo di Alberto Santos, misterioso giornalista | 2A News 2anews Nero a metà 2 ultima puntata, l’attrice di Micaela Carta svela un segreto

Determinata, carismatica e affascinante. Antonia Liskova nella fiction Nero a metà 2 interpreta la nuova dirigente della squadra mobile, Micaela Carta. Una donna di quarant’anni apparentemente algida ...

Il Segreto, anticipazioni 9 ottobre: Marcela e Matias ai ferri corti

Le anticipazioni Il Segreto relative alla puntata in onda domani 9 ottobre, rivelano che Marcela e Matias saranno sempre più (...) ...

Determinata, carismatica e affascinante. Antonia Liskova nella fiction Nero a metà 2 interpreta la nuova dirigente della squadra mobile, Micaela Carta. Una donna di quarant’anni apparentemente algida ...Le anticipazioni Il Segreto relative alla puntata in onda domani 9 ottobre, rivelano che Marcela e Matias saranno sempre più (...) ...