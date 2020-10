Il sacerdote e la terza banca | nuovi segreti nel dossier Vaticano

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Giuseppe Aloisi Il cardinale George Pell aveva attenzionato i fondi della "" del. Quella per cui era stato incaricato monsignor Perlasca Dicono che papa Francesco abbia deciso di privare il cardinal Angelo Becciu dei suoi diritti da porporato dopo aver ascoltato monsignor Alberto Perlasca. La voce è ancora di corridoio, ma la sensazione è che Jorge Mario Bergoglio, prima di prendere una decisione così centrale per questa fase del suo pontificato, abbia creduto ai racconti di qualcuno. E quello di Perlasca è il nome rimbalzato su alcuni organi d'informazione. Il consacrato italiano non è uno qualsiasi: ha avuto la responsabilità di quella che in gergo si chiama "" del. La prima sarebbe lo Ior, ...