Il Ritratto allegorico di Dante del Bronzino torna visitabile per i 700 anni dalla morte del poeta, a Firenze la mostra esclusiva (dal titolo profetico) (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Il suo volto fu lungo e il naso aquilino, gli occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato; e il colore era bruno, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre nella faccia melanconico e pensoso”. A questa descrizione di Dante Alighieri, universalmente consacrata nell’immaginario collettivo da Giovanni Boccaccio, si ispirò il pittore manierista Agnolo di Cosimo detto il Bronzino quando tra il 1532 e il 1533 l’intellettuale fiorentino Bartolomeo Bettini gli commissionò il Ritratto postumo del Sommo poeta. Le profetiche parole di Dante che aprono il Canto XXV del Paradiso – “Con altra voce ritornerò poeta” – inaugurano domenica 11 ottobre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Il suo volto fu lungo e il naso aquilino, gli occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato; e il colore era bruno, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre nella faccia melanconico e pensoso”. A questa descrizione diAlighieri, universalmente consacrata nell’immaginario collettivo da GiovBoccaccio, si ispirò il pittore manierista Agnolo di Cosimo detto ilquando tra il 1532 e il 1533 l’intellettuale fiorentino Bartolomeo Bettini gli commissionò ilpostumo del Sommo. Le profetiche parole diche aprono il Canto XXV del Paradiso – “Con altra voce ritornerò” – inaugurano domenica 11 ottobre ...

La mostra "Il Ritratto di Dante del Bronzino alla Certosa di Firenze"

