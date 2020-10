Il principe William | 50 milioni di sterline per l’ambiente

(Di venerdì 9 ottobre 2020), il duca di Cambridge, ha annunciato un super premio da 50diin dieci anni per i progetti che si mostreranno più impegnati ed efficaci sul fronte dell’ecologia e della sostenibilità. Ilstudia sempre più per salire sul trono, un giorno, forse dopo una breve reggenza del padre Carlo. Intanto il primogenito di Carlo e Diana si impegna attivamenteArticolo completo: Il: 50diper l’ambiente dal blog SoloDonna

FilippoCarmigna : L’endorsement di Obama al nuovo «Nobel verde» del principe William - CambiamentoDel : Il principe William non è ancora un re, ma ne ha già tutte le caratteristiche, dalla prudenza alla capacità di rifl… - xxadcxx : @wef @KensingtonRoyal @MichelleObama @deepikapadukone @jacindaardern @DrTedros Con l'umanitarismo di Diana, lo sce… - Italia_Notizie : Harry e William mai così lontani. Torna pure il fantasma di Lady D. - moneypuntoit : ?? Il Principe William lancia il più prestigioso premio per l'ambiente ?? -

Ultime Notizie dalla rete : principe William

Il Covid, il populismo e gli scandali stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza delle monarchie europee, che non sono mai state così in difficoltà. L’ultimo segnale è venuto dal governo olandese: ...Il principe William non è ancora re, ma si sta già comportando come tale, dimostrando prudenza e sangue freddo di fronte agli eventi che hanno cambiato la sua vita nell’ultimo anno ...