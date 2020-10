Il presidente degli Stati Uniti, l’annuncio del suo ritorno e dei comizi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti dopo il ricovero lampo e le dimissioni, ha annunciato la sua intenzione di riprendere i comizi fin da sabato Il presidente americano è intervenuto a Fox News e ha dichiarato le sue intenzioni di fare un comizio in Florida sabato sera e la sera seguente in Pennsylvania, “Sto molto bene”, … L'articolo Il presidente degli Stati Uniti, l’annuncio del suo ritorno e dei comizi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildopo il ricovero lampo e le dimissioni, ha annunciato la sua intenzione di riprendere ifin da sabato Ilamericano è intervenuto a Fox News e ha dichiarato le sue intenzioni di fare uno in Florida sabato sera e la sera seguente in Pennsylvania, “Sto molto bene”, … L'articolo Il, l’annuncio del suoe deiproviene da www.meteoweek.com.

Montecitorio : Il Presidente @Roberto_Fico ha incontrato oggi a Montecitorio il Ministro degli Esteri del Regno del #Marocco, Nass… - UlisseRai1 : Perché, come e da chi #JohnFitzgeraldKennedy è stato assassinato? E come mai a distanza di quasi 60 anni dalla mort… - Quirinale : #Mattarella: «L'esempio degli #anziani è un patrimonio straordinario che non dobbiamo e non vogliamo disperdere» l… - SimonettaAcri : RT @SIMEST_IT: “Il successo degli strumenti agevolati messi in campo attraverso #SIMEST è misurato dalla risposta degli imprenditori”. Lo h… - AnspiUmbria : RT @anspinazionale: Da ieri l'associazione conta sul nuovo oratorio Giovanni Paolo II di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi Grazie ad @An… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente degli Crollo del ponte di Romagnano, il presidente degli industriali Filippa: “Ora la Pedemontana non può più aspettare” La Stampa Baccelli assessore Risiko complesso

La proclamazione degli eletti è avvenuta ieri: ora inizia il conto alla rovescia in Regione per la prima riunione del nuovo consiglio, durante la quale sarà presentata la squadra di lavoro di Eugenio ...

Presidenti e scrutatori di seggio, ecco quando scadono le domande

Fino al 30 novembre è possibile presentare la domanda per l’iscrizione all’albo degli scrutatori di seggio, invece fino 31 ottobre la domanda per l’iscrizione all’albo dei Presidenti di seggio a Forli ...

La proclamazione degli eletti è avvenuta ieri: ora inizia il conto alla rovescia in Regione per la prima riunione del nuovo consiglio, durante la quale sarà presentata la squadra di lavoro di Eugenio ...Fino al 30 novembre è possibile presentare la domanda per l’iscrizione all’albo degli scrutatori di seggio, invece fino 31 ottobre la domanda per l’iscrizione all’albo dei Presidenti di seggio a Forli ...