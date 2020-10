Il piano di rilancio parta dalle opere pubbliche

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sarà un autunno decisivo. La paura della seconda ondata e l’incubo di un nuovo lockdown metteranno a dura prova il nostro sistema economico. Le risorse europee potranno fare la differenza solo se accompagnate da una strategia che metta al centro gli investimenti. Per questa ragione, un serio e incisivodinon può che partirecome volano per la competitività e per la crescita occupazionale.Se dunque l’edilizia non rialza la testa, per l’Italia non ci sarà nessuna ripresa. D’altronde sono i numeri che parlano da sé: le nostre aziende producono il 20 percento del PIL e l’andamento del nostro settore è da sempre un termometro indispensabile per comprendere lo stato di salute del sistema Paese.Il ...

Sul piano mondiale i contagi sono arrivati a 35 milioni ed è ... 34 del 2020 (cosiddetto decreto "rilancio") definiscono le previsioni assestate per il 2020. Il peggioramento è dovuto per 171,6 ...