Il Paradiso delle signore anticipazioni 12 ottobre: Adelaide preoccupata per la presidenza al circolo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lunedì 12 ottobre andrà in onda la prima puntata della quinta stagione del Paradiso delle signore. In tale occasione assisteremo ad un salto temporale di quattro mesi, durante i quali saranno cambiate alcune cose per diversi protagonisti. Marta e Vittorio staranno per tornare dalla loro luna di miele posticipata. Adelaide ha gli occhi di tutti puntati addosso dopo il fallimento del matrimonio con Achille. La contessa, inoltre, sarà molto provata anche per la presidenza al circolo, in quanto teme di non riuscire a mantenere il suo titolo. Maria e Agnese torneranno dalla Sicilia, mentre Luciano sarà in ansia per la nuova collezione. Luciano in ansia per la nuova collezione del Paradiso delle ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lunedì 12andrà in onda la prima puntata della quinta stagione del. In tale occasione assisteremo ad un salto temporale di quattro mesi, durante i quali saranno cambiate alcune cose per diversi protagonisti. Marta e Vittorio staranno per tornare dalla loro luna di miele posticipata.ha gli occhi di tutti puntati addosso dopo il fallimento del matrimonio con Achille. La contessa, inoltre, sarà molto provata anche per laal, in quanto teme di non riuscire a mantenere il suo titolo. Maria e Agnese torneranno dalla Sicilia, mentre Luciano sarà in ansia per la nuova collezione. Luciano in ansia per la nuova collezione del...

