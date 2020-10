Il nuovo test rapido della Nobel Doudna rintraccia il coronavirus in soli 5 minuti (Di venerdì 9 ottobre 2020) (foto: Getty Images)La neo Nobel grazie a Crispr Jennifer Doudna, che insieme a Emmanuelle Charpentier ha appena vinto il premio per la chimica 2020 proprio per lo sviluppo del metodo di editing del dna, mette lo zampino anche nella diagnostica per il coronavirus. Il suo team ha sviluppato un nuovo test rapido che avvalendosi di Crispr riesce a individuare nei campioni biologici il materiale genetico di Sars-Cov-2 in pochi minuti, senza bisogno di tanti reagenti e di macchinari complicati. E fornisce anche un’indicazione della carica virale. Crispr contro coronavirus I test per rilevare il coronavirus basati sulla metodologia di Crispr-Cas non sono una novità in questa ... Leggi su wired (Di venerdì 9 ottobre 2020) (foto: Getty Images)La neograzie a Crispr Jennifer, che insieme a Emmanuelle Charpentier ha appena vinto il premio per la chimica 2020 proprio per lo sviluppo del metodo di editing del dna, mette lo zampino anche nella diagnostica per il. Il suo team ha sviluppato unche avvalendosi di Crispr riesce a individuare nei campioni biologici il materiale genetico di Sars-Cov-2 in pochi, senza bisogno di tanti reagenti e di macchinari complicati. E fornisce anche un’indicazionecarica virale. Crispr controper rilevare ilbasati sulla metodologia di Crispr-Cas non sono una novità in questa ...

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 9 ottobre 2020 in ...I nuovi contagi di oggi sono 249 (ieri erano stati 248), a fronte di 4.595 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus (2.754 nel giorno precedente). I casi sopraggiunti sono così ripartiti: 66 in ...