Il nuovo album di Caparezza è in arrivo | tutti gli indizi nel giorno del suo compleanno

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Possiamo dire di aver sentito e letto bene: c’è undiin lavorazione. L’annuncio è arrivato dopo la mezzanotte, un’occasione che non si presenta per puro caso. Oggi, 9 ottobre 2020, Michele Salvemini compie 47 anni e celebra il suo genetliaco con un messaggio speciale rivolto ai fan. Ricordiamo che l’autore di Fuori Dal Tunnel non entra in studio dal 2017, anno dell’uscita di Prisoner 709 forte di successi come Ti Fa Stare Bene e Prosopagnosia seguito da Prisoner 709 Live (2018), dopo il quale aveva dichiarato: “Tornerò quando avrò diqualcosa da dire” non senza ringraziare i fan che lo avevano seguito in tutte le date del tour. Recentementeha collaborato in due progetti: il primo è ...