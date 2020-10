Il Nobel della Pace a Roma: premiato il Programma alimentare mondiale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Premio Nibel per la Pace 2020 non va a un personaggio ma è stato assegnato al World Food Programme, il Programma alimentare mondiale (PAM) dell'Onu con sede a Roma, nato sotto l'egida della FAO. Riconoscimento assegnato «per il suo impegno nella lotta contro la fame, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni di Pace nelle aree colpite dai conflitti e per aver agito come forza trainante negli sforzi per prevenire l'uso della fame come arma di guerra e di conflitto», si legge nelle motivazioni del premio. La presidente del Comitato per il Nobel, l'avvocatessa norvegese Berit Reiss-Andersen, che ha sottolineato nella dichiarazione ufficiale per il conferimento al World Food ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Premio Nibel per la2020 non va a un personaggio ma è stato assegnato al World Food Programme, il(PAM) dell'Onu con sede a, nato sotto l'egidaFAO. Riconoscimento assegnato «per il suo impegno nella lotta contro la fame, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni dinelle aree colpite dai conflitti e per aver agito come forza trainante negli sforzi per prevenire l'usofame come arma di guerra e di conflitto», si legge nelle motivazioni del premio. La presidente del Comitato per il, l'avvocatessa norvegese Berit Reiss-Andersen, che ha sottolineato nella dichiarazione ufficiale per il conferimento al World Food ...

