Il miracolo cinese: il turismo torna ai livelli pre-Covid con milioni di persone in viaggio, un impressionante recupero con zero contagi [FOTO] (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mentre in Europa si susseguono i provvedimenti restrittivi per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus, dalla Cina arrivano notizie e immagini delle vacanze della Golden Week, durate 8 giorni: un segnale dell’impressionante recupero del Paese – anche e soprattutto economico – dall’epidemia di Coronavirus, con oltre mezzo miliardo di persone in viaggio. A Wuhan, la città (un tempo) duramente colpita dal Coronavirus, i visitatori hanno passeggiato vicino alla Yellow Crane Tower, un edificio storico che ha lanciato dei tour notturni per la prima volta dalla sua apertura al pubblico nel 1985 dopo la ricostruzione. Il luogo simbolo è diventato primo tra i “siti turistici più popolari del Paese” secondo la classifica della maggiore agenzia di viaggi ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mentre in Europa si susseguono i provvedimenti restrittivi per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus, dalla Cina arrivano notizie e immagini delle vacanze della Golden Week, durate 8 giorni: un segnale dell’del Paese – anche e soprattutto economico – dall’epidemia di Coronavirus, con oltre mezzo miliardo diin. A Wuhan, la città (un tempo) duramente colpita dal Coronavirus, i visitatori hanno passeggiato vicino alla Yellow Crane Tower, un edificio storico che ha lanciato dei tour notturni per la prima volta dalla sua apertura al pubblico nel 1985 dopo la ricostruzione. Il luogo simbolo è diventato primo tra i “siti turistici più popolari del Paese” secondo la classifica della maggiore agenzia di viaggi ...

Corriere : Il «miracolo» cinese: turismo a livelli pre-Covid e nessun caso - Daniele_Manca : Il «miracolo» cinese: turismo a livelli pre-Covid e nessun contagiato Colonne di gente sulla Grande Muraglia e amma… - yellowbeppe : RT @CesareSacchetti: Mentre prosegue il terrorismo sanitario in Italia e in Europa, in Cina, da dove sarebbe partito il Covid, non c'è più… - stefanomacone : RT @RogerHalsted: Il Colliele delle Seta grida al miracolo: Non ce n'è COVIDDI in #Cina, vola il #turismo - GINA32451015 : RT @AntoninoGiaimo1: Mentre tutto il mondo sta affrontando una delle peggiori pandemie della sua storia, in Cina, luogo di origine della di… -