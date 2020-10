Il Manchester City avvisa il Barcellona: «Possiamo prendere Messi» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Omar Berrada, direttore operativo del Manchester City, ha parlato della possibilità di ingaggiare la stella del Barcellona Lionel Messi Omar Berrada, direttore operativo del Manchester City, ha parlato della possibilità di ingaggiare Lionel Messi in estate. «Messi è il miglior giocatore del mondo, il migliore della sua generazione. Penso che qualsiasi club voglia capire se ci sia possibilità di averlo tra i ranghi, ma è difficile capire cosa potrà succedere. Se pensiamo a cosa è accaduto a Barcellona per due settimane, vediamo che è impossibile prevedere gli eventi della prossima estate. Potrebbe essere un’eccezione a qualsiasi investimento che faremmo in circostanze ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Omar Berrada, direttore operativo del, ha parlato della possibilità di ingaggiare la stella delLionelOmar Berrada, direttore operativo del, ha parlato della possibilità di ingaggiare Lionelin estate. «è il miglior giocatore del mondo, il migliore della sua generazione. Penso che qualsiasi club voglia capire se ci sia possibilità di averlo tra i ranghi, ma è difficile capire cosa potrà succedere. Se pensiamo a cosa è accaduto aper due settimane, vediamo che è impossibile prevedere gli eventi della prossima estate. Potrebbe essere un’eccezione a qualsiasi investimento che faremmo in circostanze ...

