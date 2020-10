Il gruppo Gedi (famiglia Agnelli) ufficializza la vendita de “Il Tirreno” e altre tre testate locali. Ora nel mirino c’è Il Sole 24 Ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gedi, gruppo editoriale che fa capo alla famiglia Agnelli e che controlla tra gli altri i quotidiani La Stampa, Repubblica e Secolo XIX, comunica che “è stato raggiunto un accordo per la cessione del ramo d’azienda delle testate Il Tirreno, la Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara alla società Sae Srl, rappresentata da Alberto Leonardis”. L’imminente cessione non era ormai più un segreto, sebbene Gedi abbia tentato sino all’ultimo di tenere nell’ombra la trattativa. Nei giorni scorsi i dipendenti dei quotidiani locali del gruppo erano scesi in sciopero. La nuova società, di cui i giornalisti denunciano la totale inesperienza in campo editoriale, ha già messo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020)editoriale che fa capo allae che controlla tra gli altri i quotidiani La Stampa, Repubblica e Secolo XIX, comunica che “è stato raggiunto un accordo per la cessione del ramo d’azienda delleIl Tirreno, la Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara alla società Sae Srl, rappresentata da Alberto Leonardis”. L’imminente cessione non era ormai più un segreto, sebbeneabbia tentato sino all’ultimo di tenere nell’ombra la trattativa. Nei giorni scorsi i dipendenti dei quotidianidelerano scesi in sciopero. La nuova società, di cui i giornalisti denunciano la totale inesperienza in campo editoriale, ha già messo ...

il_pucciarelli : Piena, totale e incondizionata solidarietà ai colleghi de @iltirreno ieri e oggi in sciopero. È incredibile ciò che… - NDecristofaro : RT @giovanni_bua: Il gruppo Gedi (non quello di Obi Wan ma i miei datori di lavoro, quindi massimo rispetto e deferenza per favore) ha appe… - giovanni_bua : Il gruppo Gedi (non quello di Obi Wan ma i miei datori di lavoro, quindi massimo rispetto e deferenza per favore) h… - rafcalandra : Alla fine, il gruppo #Gedi ha venduto @iltirreno, @gazzettamodena, @gazzettaReggioE e @nuovaferrara alla società S… - MattSDPell : @Corriere Numero tamponi, please. La % è inferiore al 2,5%. So per certo che FCA ha raggiunto un ulteriore accord… -