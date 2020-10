Il gruppo Gedi, famiglia Agnelli, ufficializza la vendita de 'Il Tirreno' e altre tre testate locali. Ora nel mirino c'è Il Sole 24 Ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) ... la Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara alla società Sae Srl , ... trattative in fase molto avanzata anche per altre tre testate Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) ... la Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara alla società Sae Srl , ... trattative in fase molto avanzata anche pertreSostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in ...

il_pucciarelli : Triste che il gruppo Gedi abbia ufficializzato la cessione de @iltirreno. In bocca al lupo ai colleghi e al nuovo… - il_pucciarelli : Piena, totale e incondizionata solidarietà ai colleghi de @iltirreno ieri e oggi in sciopero. È incredibile ciò che… - vannisantoni : RT @il_pucciarelli: Triste che il gruppo Gedi abbia ufficializzato la cessione de @iltirreno. In bocca al lupo ai colleghi e al nuovo dire… - bnegri1 : RT @il_pucciarelli: Triste che il gruppo Gedi abbia ufficializzato la cessione de @iltirreno. In bocca al lupo ai colleghi e al nuovo dire… - Destradipopolo : IL GRUPPO #GEDI DELLA FAMIGLIA #AGNELLI UFFICIALIZZA LA VENDITA DE “#ILTIRRENO” E ALTRE TRE TESTATE LOCALI ORA NEL… -