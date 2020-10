Il governo spagnolo imporrà lo “stato di allarme” nella comunità di Madrid per contenere l’epidemia da coronavirus (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il primo ministro spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, ha annunciato che il suo governo imporrà lo “stato di allarme” alla comunità autonoma di Madrid con l’obiettivo di contenere l’epidemia da coronavirus. Lo “stato di allarme” è riconosciuto dalla Costituzione spagnola Leggi su ilpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il primo ministro, il socialista Pedro Sánchez, ha annunciato che il suoimporrà lo “stato di allarme” alla comunità autonoma dicon l’obiettivo dil’epidemia da. Lo “stato di allarme” è riconosciuto dalla Costituzione spagnola

Agenzia_Ansa : La Corte Superiore di Giustizia di #Madrid ha bocciato le misure di contenimento del #coronavirus imposte dal gover… - Capezzone : Su @atlanticomag Massimo Bassetti sui disastri del governo spagnolo - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il governo spagnolo imporrà lo “stato di allarme” nella comunità di Madrid per contenere l’epidemia da coronavirus https://t.co… - Segnale_Orario : RT @ilpost: Il governo spagnolo imporrà lo “stato di allarme” nella comunità di Madrid per contenere l’epidemia da coronavirus https://t.co… - simonebertocchi : RT @ilpost: Il governo spagnolo imporrà lo “stato di allarme” nella comunità di Madrid per contenere l’epidemia da coronavirus https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : governo spagnolo Coronavirus, la contesa tra giudici e governo spagnolo: perché il tribunale ha annullato il lockdown su Madrid Open Spagna: re Felipe, immagine di unità per creare ambiente stabile e vantaggioso per imprese

La Spagna deve mostrare un'immagine di unità per creare un ambiente "stabile e vantaggioso" per le imprese. Lo ha affermato oggi ...

Europa, arriva la svolta verde che rilancia l’economia

Il governo di Sanchez punta tutto sulla mobilità (vista la crisi nera del settore automobilistico spagnolo). Con il Plan Moves si sono già mobilitati 100 milioni per i veicoli elettrici e molti di più ...

La Spagna deve mostrare un'immagine di unità per creare un ambiente "stabile e vantaggioso" per le imprese. Lo ha affermato oggi ...Il governo di Sanchez punta tutto sulla mobilità (vista la crisi nera del settore automobilistico spagnolo). Con il Plan Moves si sono già mobilitati 100 milioni per i veicoli elettrici e molti di più ...