Il Friday for Future ritorna nelle piazze delle città italiane: «Siamo ancora in tempo per cambiare tutto ma dobbiamo agire in fretta» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Fridays for Future ritorna in piazza in tutte le città italiane con lo sciopero generale per il clima. Finora la partecipazione è stata consistente e gli organizzatori stimano intorno alle 50.000 presenze. In ogni città si stanno tenendo scioperi e cortei studenteschi e il movimento per la salvaguardia dell’ambiente ha invitato tutte e tutti a scioperare da una giornata di scuola o di lavoro e ad unirsi alla mobilitazione della propria città, o organizzandone una da zero. Fridays for Future si è impegnata a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus e sta garantendo un’adesione sicura per tutti garantendo ovunque la sicurezza dei partecipanti. Siamo costretti a tornare in piazza per ... Leggi su domanipress (Di venerdì 9 ottobre 2020)s forin piazza in tutte le cittàcon lo sciopero generale per il clima. Finora la partecipazione è stata consistente e gli organizzatori stimano intorno alle 50.000 presenze. In ogni città si stanno tenendo scioperi e cortei studenteschi e il movimento per la salvaguardia dell’ambiente ha invitato tutte e tutti a scioperare da una giornata di scuola o di lavoro e ad unirsi alla mobilitazione della propria città, o organizzandone una da zero.s forsi è impegnata a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus e sta garantendo un’adesione sicura per tutti garantendo ovunque la sicurezza dei partecipanti.costretti a tornare in piazza per ...

DomaniPress : Il #FridayForFuture ritorna nelle piazze delle città italiane: «Siamo ancora in tempo per cambiare tutto ma dobbiam… - rep_bari : Friday for future, a Bari i liceali del Flacco liberano dai rifiuti i giardini di piazza Garibaldi [aggiornamento d… - TeleradioNews : (VIDEO) Aversa/Friday for future in piazza - BMusolino : RT @greenjungle777: @AdryWebber @fuk1furiosa @NicolaPorro Prima c'era Burioni, ora c'è Galli a occupare e stilare il prontuario delle menzo… - TeleradioNews : (VIDEO) Aversa/Friday for future in piazza -