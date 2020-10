Il fascino delle case museo Dove il tempo sembra essersi fermato

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Una casaè un luogo reale,qualcuno ha vissuto e che porta ancora i segni e le forme della cultura e della società a cui quel qualcuno è appartenuto. In Italia ne esistono 70, appartenute a ogni tipo di personalità. Il portale «Italia» raccoglie tutti questi luoghi in quanto portavoce e interpreti della convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, cioè le tradizioni, i saperi, le espressioni in cui una comunità si riconosce.Esistono otto tipologie di, come catalogate dal Demhist (Comitè International Demeures Historiques). Ledi uomo illustri, ovvero abitazioni di scrittori, artisti, musicisti, politici, eroi militari e imprenditori ...