Il consigliere leghista di Ferrara Mosso vuole 'valutare politicamente' i libri delle biblioteche comunali

Come riporta Estense.com, il consigliere di Ferrara in quota Lega Salvini Premier Alcide Mosso, nel corso della I Commisione ha dichiarato quanto segue: "Vorrei chiedere se si può avere un elenco

"Vorrei vedere se questi libri sono adeguati ai nostri cittadini, alle aspettative dei nostri elettori, nostri nel senso chi ci ha votato e ci chiede di rappresentarli" ha detto Mosso ...

