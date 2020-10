Iconize rompe il silenzio | ecco le sue parole dopo le accuse di Soleil Sorge

Leggi su trendit

(Di venerdì 9 ottobre 2020), all’anagrafe Marco Ferrero,lo scandalo della presunta finta aggressione a sfondo omofobo che lo ha visto protagonista, è tornato sui social. L’influencer, ex di Tommaso Zorzi, era sparito dai radarciò che era successo a Pomeriggio Cinque grazie alla testimonianza diè stato accusato dalla sua ex amica di aver finto l’aggressione procurandosi il livido con un surgelato. Inutile sottolineare il polverone mediatico che ne è scaturito: Marco ha bloccato i commenti sotto i suoi post e per più di ventiquattro ore non ha pubblicato nulla. Questa reazione ha destato sospetti tra i suoi follower che si sono chiesti che fine avesse fatto, ma oggiè tornato ...