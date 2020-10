Ibrahimovic è guarito! L’attaccante annuncia il suo ritorno sui social

Leggi su giornal

(Di venerdì 9 ottobre 2020)è guarito dal Covid19. L’attaccante svedese ha pubblicato un post sui propri profili ufficiali in cuila fine della sua quarantena. Una buona notizia anche per Pioli e per i tifosi rossoneri che dovrebbero poter “godere” della presenza del giocatore già nel derby che si giocherà nel fine settimana successivo al prossimo.si è quindi negativizzato e tornerà a disposizione di Pioli al più presto.L’attaccanteil suosuiZlatanha ripetuto ai suoi followers la frase che avrà ricevuto al momento del doppio tampone positivo: “Sei guarito” e ha poi accompagnato ...