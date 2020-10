Ibra guarito dal Coronavirus “Quarantena finita”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il Milan si appresta a riabbracciare Zlatanhimovic. E' lo stesso attaccante svedese ad annunciare via twitter di essersi finalmente lasciato alle spalle il, rivolgendosi a se stesso: “Sei! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!”. E in aggiunta un doppio hashtag: #fuckcovid19 #godiscomingforyou. Arriva anche la conferma del Milan: “Zlatanhimovic è risultato negativo a due tamponi consecutivi. ATS ha preso atto dell'avvenuta guarigione e confermato il termine della quarantena”.La notizia della positività diera stata comunicata dalla società rossonera lo scorso 24 settembre, a poche ore dalla sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt, dopo una nuova tornata ...

teoocchiuto : #Ibra è guarito. #coronavirus #Milan - mefisto94_ : Marotta appena gli hanno detto che Ibra è guarito e torna per il derby - orang3county : Il Covid è appena guarito da Ibra - GmaHappymilan : Ibra è guarito! ?????? - pipposcifo1 : RT @MilanLiveIT: #Ibra fa impazzire i tifosi! Ora credete nella vittoria contro l'#Inter? -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra guarito

Irriverente come sempre, Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, informa i suoi sostenitori che il coronavirus è andato via: «Sei guarito! Autorità sanitarie ...E' lo stesso attaccante svedese ad annunciare via Twitter di essersi finalmente lasciato alle spalle il coronavirus, rivolgendosi a se stesso: "Sei guarito! Autorita' sanitarie ... La notizia della ...