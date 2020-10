Ibanez: «Non avrei mai pensato di arrivare così presto in un club come la Roma» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roger Ibanez ha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube della Roma: queste le parole del difensore giallorosso Roger Ibanez ha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube della Roma. Queste le parole del difensore giallorosso. Roma – «Non pensavo così presto. Ho lavorato duramente per questo ma non avrei mai pensato di arrivare così presto in un club come la Roma». AMBIENTARSI A Roma – «Sono arrivato e dopo poche settimane è iniziata la pandemia. Ha reso tutto più difficile. Ambientarsi è stato poi facile perché ci sono altri 3 brasiliani nel club. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rogerha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube della: queste le parole del difensore giallorosso Rogerha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube della. Queste le parole del difensore giallorosso.– «Non pensavo così. Ho lavorato duramente per questo ma nonmaidicosìin unla». AMBIENTARSI A– «Sono arrivato e dopo poche settimane è iniziata la pandemia. Ha reso tutto più difficile. Ambientarsi è stato poi facile perché ci sono altri 3 brasiliani nel. ...

