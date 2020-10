I furbetti del bonus graziati dalla Lega (Di venerdì 9 ottobre 2020) Vi avevamo raccontato di come i parlamentari Andrea Dara e Elena Murelli dopo aver preso il bonus 600 euro erano silenziosamente stati fatti rientrare nei ranghi della Lega. Oggi il Fatto elenca tutti i leghisti che nonostante aver percepito il bonus per le partite IVA non hanno usbito alcuna punizione da parte del loro partito, o sono già stati graziati. Ad esempio Marzia Casolati, che si mostra in pubblico alle manifestazioni di Salvini, come la sfilata anti-giudici di Catania. C’è chi non vuole commentare, comeMatteo Gagliasso e Claudio Leone, consiglieri regionali in Piemontr reintegrati dopo una breve sospensione. Il più incredibile è Ivano Job, consigliere provinciale in Trentino per la Lega che spiega che alla bisogna richiederebbe ancora il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Vi avevamo raccontato di come i parlamentari Andrea Dara e Elena Murelli dopo aver preso il600 euro erano silenziosamente stati fatti rientrare nei ranghi della. Oggi il Fatto elenca tutti i leghisti che nonostante aver percepito ilper le partite IVA non hanno usbito alcuna punizione da parte del loro partito, o sono già stati. Ad esempio Marzia Casolati, che si mostra in pubblico alle manifestazioni di Salvini, come la sfilata anti-giudici di Catania. C’è chi non vuole commentare, comeMatteo Gagliasso e Claudio Leone, consiglieri regionali in Piemontr reintegrati dopo una breve sospensione. Il più incredibile è Ivano Job, consigliere provinciale in Trentino per lache spiega che alla bisogna richiederebbe ancora il ...

