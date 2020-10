“Ho la febbre!”: 73enne prova a scavalcare la fila alle Poste facendo leva sulla psicosi coronavirus. Denunciato (Di venerdì 9 ottobre 2020) Meriterebbe un premio alla genialità, l’uomo della vicenda che ci apprestiamo a narrare. Un uomo di 73 anni, in coda alle Poste, doveva essere particolarmente stanco di aspettare, quando si è trovato ad avere un colpo di genio. Come ricorda la nota citazione di Amici Miei: “Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e … L'articolo “Ho la febbre!”: 73enne prova a scavalcare la fila alle Poste facendo leva sulla psicosi coronavirus. Denunciato NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 9 ottobre 2020) Meriterebbe un premio alla genialità, l’uomo della vicenda che ci apprestiamo a narrare. Un uomo di 73 anni, in coda, doveva essere particolarmente stanco di aspettare, quando si è trovato ad avere un colpo di genio. Come ricorda la nota citazione di Amici Miei: “Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e … L'articolo “Ho la febbre!”:laNewNotizie.it.

