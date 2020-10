Harry e William mai così lontani Torna pure il fantasma di Lady D

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Francesca Rossi Il principenon è ancora re, ma si sta già comportando come tale, dimostrando prudenza e sangue freddo di fronte agli eventi che hanno cambiato la sua vita nell’ultimo anno Il principenon è ancora un re, ma ne ha già tutte le caratteristiche, dalla prudenza alla capacità di riflessione, dal senso del dovere all’obbedienza passando per la difesa della Corona a tutti i costi. Si è comportato da futuro re prudente quando ha consigliato al fratello di non affrettare il matrimonio con Meghan Markle. Consiglio cheavrebbe preso come un affronto alla sua libertà personale. Secondo la nuova biografia di Robert Lacey, “Battle Of Brothers”, il duca di Cambridge avrebbe perfino chiesto aiuto a Charles Spencer, il fratello di ...