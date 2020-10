Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 dedicano il nuovo promo ai veri eroi che salvano vite (video) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sulle note di How To Save a Life, il nuovo promo congiunto per Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 è un omaggio ai veri eroi del quotidiano, ai soccorritori che intervengono nelle emergenze, tanto in strada quanto nelle corsie degli ospedali, e a chi lavora nei settori essenziali. La voce fuori campo di Ellen Pompeo, la protagonista di Grey’s Anatomy 17, rende omaggio a loro, i lavoratori dei servizi pubblici primari degli Stati Uniti, impegnati in prima linea nell’emergenza sanitaria e sociale che la pandemia ha portato con sé. Il promo rilasciato giovedì 8 ottobre e dedicato alla première di stagione di Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 prevista il 12 novembre su ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sulle note di How To Save a Life, ilcongiunto per Grey’s17 e19 4 è un omaggio aidel quotidiano, ai soccorritori che intervengono nelle emergenze, tanto in strada quanto nelle corsie degli ospedali, e a chi lavora nei settori essenziali. La voce fuori campo di Ellen Pompeo, la protagonista di Grey’s17, rende omaggio a loro, i lavoratori dei servizi pubblici primari degli Stati Uniti, impegnati in prima linea nell’emergenza sanitaria e sociale che la pandemia ha portato con sé. Ilrilasciato giovedì 8 ottobre e dedicato alla première di stagione di Grey’s17 e19 4 prevista il 12 novembre su ...

comingsoonit : Sulle note della canzone simbolo della serie How To Save a Life, #GreysAnatomy omaggia i 'vero eroi' dell'emergenza… - margioy : RT @emmashands: Il nuovo teaser (poco) ufficiale di GREY'S ANATOMY x STATION 19 è fuori. - DebsB_91 : @parrilla_smile Ripeti con me: Grey's Anatomy non può finire. - Giusy796 : Troviamo la felicità in luoghi inaspettati, ritroviamo la via che ci riporta alle cose che contano di più. L’univer… - imMartii : RT @louviiaa: la mia prof: avete mai sentito parlare di ictus? io che ho visto 16 stagioni di grey’s anatomy: beh veda un po’ lei https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo.com