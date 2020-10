Green Lantern | HBO Max ordina la produzione della serie

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Le avventure didiventeranno unatelevisiva prodotta per HBO Max, come confermato oggi dalla piattaforma di streaming. HBO Max ha approvato ladi unatelevisiva dedicata alle avventure di, uno dei più famosi supereroi dei fumetti pubblicati dalla DC. Il progetto sarà composto, per quanto riguarda la prima stagione, da dieci episodidurata di un'ora. Lasarà co-scritta e prodotta da Seth Grahame-Smith, impegnato come showrunner, e Marc Guggenheim. Nel teamci saranno invece Berlanti Productions e Warner Bros. Television. Lo show tratto dai fumetti ...