“Grazie Liliana”, l’ultima testimonianza pubblica della senatrice Segre. Segui la diretta dell’evento (Di venerdì 9 ottobre 2020) In diretta dalla Cittadella della pace di Rondine, ad Arezzo, l’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre. La senatrice a vita offrirà una sua ultima testimonianza pubblica, consegnando idealmente la difesa della memoria ai giovani studenti italiani e del mondo perché proseguano e diffondano il suo messaggio di pace. All’evento partecipano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Camera, Roberto Fico L'articolo “Grazie Liliana”, l’ultima testimonianza pubblica della senatrice Segre. Segui la diretta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Indalla Cittapace di Rondine, ad Arezzo, l’ultimadi Liliana. Laa vita offrirà una sua ultima, consegnando idealmente la difesamemoria ai giovani studenti italiani e del mondo perché proseguano e diffondano il suo messaggio di pace. All’evento partecipano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidenteCamera, Roberto Fico L'articolo “Grazie Liliana”, l’ultimala...

Avvenire_Nei : «Grazie Liliana»: nella Cittadella della pace l'ultima testimonianza pubblica - Avvenire_Nei : «Grazie Liliana»: in diretta dalla Cittadella della pace l'ultima testimonianza pubblica di #LilianaSegre… - editta_fazzi : @regionetoscana @rondinenobel @MiurSocial Perché 'ultima' mi rattrista, 'un'altra testimonianza ' . Grazie… - MicheleVesch : RT @Avvenire_Nei: «Grazie Liliana»: in diretta dalla Cittadella della pace l'ultima testimonianza pubblica di #LilianaSegre #grazieLiliana… - paginebraiche : Grazie Liliana! Cittadella della pace di Rondine: sta per iniziare l'ultimo evento pubblico di testimonianza della… -