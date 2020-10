Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta imbarazza il pubblico con la frase sulle mamme (VIDEO) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Andrea Zelletta sciocca il pubblico del Grande Fratello Vip 5 con una frase volgare sulle mamme rivolta a Matilde Brandi, ma per qualcuno era solo un'imitazione di Pio e Amedeo. Andrea Zelletta ha creato imbarazzo nel pubblico del Grande Fratello Vip 5 per la frase sulle mamme, rivolta in particolare a Matilde Brandi. Su Twitter, dove il VIDEO è diventato virale, molti utenti chiedono la sua squalifica ma qualcuno sostiene che il tarantino stesse usando uno dei cavalli di battaglia del duo comico pugliese Pio e Amedeo. Molti telespettatori del reality che commentano il programma sui social ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020)sciocca ildelVip 5 con unavolgarerivolta a Matilde Brandi, ma per qualcuno era solo un'imitazione di Pio e Amedeo.ha creato imbarazzo neldelVip 5 per la, rivolta in particolare a Matilde Brandi. Su Twitter, dove ilè diventato virale, molti utenti chiedono la sua squalifica ma qualcuno sostiene che il tarantino stesse usando uno dei cavalli di battaglia del duo comico pugliese Pio e Amedeo. Molti telespettatori del reality che commentano il programma sui social ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - yoonminnxs : RT @TrashAmmme: Tommaso: ti faccio una domanda stronza, senza tutte queste invenzioni di relazioni come quella con Garko secondo te ora sar… - Fabyo_68 : Sinceramente non so se questo sito sia attendibile, da' per certo che FrancesKa non rientrera' Non dobbiamo mollare… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello «Grande Fratello», il non sense delle telefonate a casa Vanity Fair Italia Grande Fratello VIP 2020 concorrenti: nominati, nomi età cast GFVip 5

Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti ufficiali sono entrati da più di due settimane e nella Casa è già successo di tutto. Il GF Vip, fratello minore del reality più longevo della storia della tv, è ...

Enock Barwuah: età, chi è fratello Balotelli, Grande Fratello Vip 2020

Enock Barwuah è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2020, che va in onda il lunedì e venerdì sempre su Canale 5. Calciatore nelle serie minori, dopo lo stop imposto dall’emergenza ...

Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti ufficiali sono entrati da più di due settimane e nella Casa è già successo di tutto. Il GF Vip, fratello minore del reality più longevo della storia della tv, è ...Enock Barwuah è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2020, che va in onda il lunedì e venerdì sempre su Canale 5. Calciatore nelle serie minori, dopo lo stop imposto dall’emergenza ...