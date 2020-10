Grande Fratello, due concorrenti rivelano di aver contratto il Coronavirus (Di venerdì 9 ottobre 2020) Due concorrenti del Grande Fratello hanno svelato soltanto ora di aver contratto il Coronavirus. La loro confessione è arrivata nelle scorse ore: la critica sui social Ancora rivelazioni importanti nella casa del Grande Fratello per quanto riguarda il Coronavirus. Tutti i concorrenti, prima di entrare, hanno sostenuto tutti gli esami per testare la loro negatività … Leggi su viagginews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Duedelhanno svelato soltanto ora diil. La loro confessione è arrivata nelle scorse ore: la critica sui social Ancora rivelazioni importanti nella casa delper quanto riguarda il. Tutti i, prima di entrare, hanno sostenuto tutti gli esami per testare la loro negatività …

