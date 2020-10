Grand Love | a Milano apre il ristorante con un solo tavolo

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Nessun problema di privacy, nessuna distanza di sicurezza da rispettare: al Grand Love si sta in una grande sala senza estranei, tutti comodi e intorno allo stesso tavolo. Perché in questo ristorante appena aperto sul Naviglio Grande (via Ludovico il Moro, 139) di tavolo ce n’è solo uno, dove si pranza o si cena su prenotazione in gruppi di massimo 12 persone (10 con le regole della pandemia).