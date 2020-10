Gran Bretagna, debole la produzione industriale in agosto (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si conferma ancora debole la produzione industriale del Regno Unito nel mese di agosto nonostante la ripresa delle attività post lockdown. Gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l’indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di agosto, una crescita dello 0,3% su base mensile dopo il +5,2% del mese precedente, risultando anche inferiore alle attese (+2,5%). Il dato tendenziale registra ancora un calo del 6,4%, che si confronta con il -7,4% del mese precedente ed il -4,6% indicato dalle stime degli analisti. debole anche la produzione manifatturiera, che su base mensile registra un aumento ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si conferma ancoraladel Regno Unito nel mese dinonostante la ripresa delle attività post lockdown. Gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica della(ONS) segnalano che l’indice dellaha registrato, nel mese di, una crescita dello 0,3% su base mensile dopo il +5,2% del mese precedente, risultando anche inferiore alle attese (+2,5%). Il dato tendenziale registra ancora un calo del 6,4%, che si confronta con il -7,4% del mese precedente ed il -4,6% indicato dalle stime degli analisti.anche lamanifatturiera, che su base mensile registra un aumento ...

