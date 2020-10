Gran belle foto vincitrici di un concorso dedicato alla fotografia di montagna (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oltre 20 anni fa, nella città costiera di Lloret de Mar in Spagna, nacque un piccolo progetto noto come Trofeo Montbarbat: un concorso fotografico locale che aveva come oggetto la natura e le montagne della Costa Brava. È stato grazie all’amore per la fotografia dei suoi creatori che quella piccola competizione locale è riuscita a trasformarsi negli anni nell’attuale MontPhoto, un festival che si è guadagnato un posto tra i concorsi fotografici più prestigiosi al mondo. Per l’edizione 2020 la competizione ha raccolto più di 14mila scatti provenienti da 68 paesi del mondo: una raccolta eterogenea di fotografie naturalistiche eccezionali, di cui vi proponiamo una selezione. Wired. Leggi su wired (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oltre 20 anni fa, nella città costiera di Lloret de Mar in Spagna, nacque un piccolo progetto noto come Trofeo Montbarbat: ungrafico locale che aveva come oggetto la natura e le montagne della Costa Brava. È stato grazie all’amore per lagrafia dei suoi creatori che quella piccola competizione locale è riuscita a trasformarsi negli anni nell’attuale MontPhoto, un festival che si è guadagnato un posto tra i concorsigrafici più prestigiosi al mondo. Per l’edizione 2020 la competizione ha raccolto più di 14mila scatti provenienti da 68 paesi del mondo: una raccolta eterogenea digrafie naturalistiche eccezionali, di cui vi proponiamo una selezione. Wired.

IlCavdelTrash : Comunque dite quello che volete, ma per me Dayane non è bella. Gran fisico, su questo non si discute, ma per me le… - gasperoni_marco : @annapres70 Vedo 5 gran belle imperfezioni... perfette!?? - Maopequeno68 : @Cristal88681057 Gran belle tettone ???? - EnricoRigoli : @rebelblondetuft Ho appena visto il tuo profilo non solo hai delle belle gambe sei proprio un gran bel figaccione!!! ???????? - edagawanote : Quando sono andata fino a Bassano del Grappa, ho visto le Alpi. Erano così belle, con le nuvole viola dell’alba. Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran belle Gran belle foto vincitrici di un concorso dedicato alla fotografia di montagna Wired.it