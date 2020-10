GP Eifel 2020, Wolff: “Test ogni giorno per coronavirus” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Facciamo test ogni giorno, sono dei ragazzi partiti dall’Inghilterra lunedì. Erano negativi, mercoledì un altro test per tutti e c’è stato un caso: non capiamo perché non aveva avuto contatti. Abbiamo messo il gruppo in quarantena, ieri altro test per tutti e oggi un altro caso”. Così il team principal della Mercedes Toto Wolff a proposito dei due positivi al coronavirus all’interno del team. “Altri sei meccanici sono venuti al Nurburgring – prosegue a Sky Sport, concludendo con una battuta – Siamo comunque in una situazione buona, ci sarò io sull’anteriore sinistra durante i pit-stop e sono abbastanza veloce”. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Facciamo test, sono dei ragazzi partiti dall’Inghilterra lunedì. Erano negativi, mercoledì un altro test per tutti e c’è stato un caso: non capiamo perché non aveva avuto contatti. Abbiamo messo il gruppo in quarantena, ieri altro test per tutti e oggi un altro caso”. Così il team principal della Mercedes Totoa proposito dei due positivi al coronavirus all’interno del team. “Altri sei meccanici sono venuti al Nurburgring – prosegue a Sky Sport, concludendo con una battuta – Siamo comunque in una situazione buona, ci sarò io sull’anteriore sinistra durante i pit-stop e sono abbastanza veloce”.

Thanks ?? pic.twitter.com/GllH0OBZqd — George Russell (@GeorgeRussell63) October 9, 2020. 15.20 – Alle 15:30 verrà dato un nuovo aggiornamento sul futuro di queste PL2. It's still raining here at the ...

F1, GP Eifel 2020, FP2 annullate causa nebbia

La Formula 1 al Nürburgring è stata fermata dal maltempo: entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio dell'Eifel in programma oggi sono state annullate causa nebbia ...

La Formula 1 al Nürburgring è stata fermata dal maltempo: entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio dell'Eifel in programma oggi sono state annullate causa nebbia ...