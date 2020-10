Golf, Shriners Open 2020: DeChambeau in testa, Molinari 106esimo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Bryson De Chambeau si prende la prima posizione nello Shriners Hospitals fo Children Open 2020, torneo di Golf in corso di svolgimento a Las Vegas. Il 27enne californiano ha condotto il primo giro in 62 (-9) colpi. La gara ha segnato il ritorno in campo, dopo una pausa di sette mesi, dell’italiano Francesco Molinari, 106esimo con 70 (-1). DeChambeau, al rientro ad un mese dalla vittoria dell’US Open, ha confermato l’ottimo stato di forma: grandi colpi dal tee, con drive più lungo della giornata di 361 yards alla buca 7, e ottima tecnica per eguagliare il suo score più basso con nove birdie. Da segnalare anche lo svedese Henrik Norlander, che ha segnato la sua prima ‘hole in one’ nel circuito centrando ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Bryson De Chambeau si prende la prima posizione nelloHospitals fo Children, torneo diin corso di svolgimento a Las Vegas. Il 27enne californiano ha condotto il primo giro in 62 (-9) colpi. La gara ha segnato il ritorno in campo, dopo una pausa di sette mesi, dell’italiano Francescocon 70 (-1)., al rientro ad un mese dalla vittoria dell’US, ha confermato l’ottimo stato di forma: grandi colpi dal tee, con drive più lungo della giornata di 361 yards alla buca 7, e ottima tecnica per eguagliare il suo score più basso con nove birdie. Da segnalare anche lo svedese Henrik Norlander, che ha segnato la sua prima ‘hole in one’ nel circuito centrando ...

Eurosport_IT : Francesco Molinari ha tanta voglia di golf: 'Voglio tornare a essere competitivo' ???????? Seguilo allo 'Shriners Hos… - OA_Sport : Golf, Shriners Hospitals for Children Open 2020: bentornato Chicco! Francesco Molinari torna in campo, DeChambeau i… - MediasetTgcom24 : Dal nostro blog GOLFANDO - Dopo sette mesi tutto è pronto per il numero uno del #golf italiano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Shriners Golf, Shriners Hospitals for Children Open 2020: bentornato Chicco! Francesco Molinari torna in campo, DeChambeau il favorito OA Sport Golf, Shriners Open 2020: DeChambeau in testa, Molinari 106esimo

Bryson De Chambeau si prende la prima posizione nello Shriners Hospitals fo Children Open 2020, torneo di golf in corso di svolgimento a Las Vegas. Il 27enne californiano ha condotto il primo giro in ...

Golf: Shriners Open; DeChambeau vola, Molinari fatica

Lo strapotere di Bryson DeChambeau e il ritorno di Francesco Molinari. A Las Vegas lo Shriners Hospitals for Children Open, torneo del PGA Tour di golf, parte nel segno di DeChambeau. (ANSA) ...

Bryson De Chambeau si prende la prima posizione nello Shriners Hospitals fo Children Open 2020, torneo di golf in corso di svolgimento a Las Vegas. Il 27enne californiano ha condotto il primo giro in ...Lo strapotere di Bryson DeChambeau e il ritorno di Francesco Molinari. A Las Vegas lo Shriners Hospitals for Children Open, torneo del PGA Tour di golf, parte nel segno di DeChambeau. (ANSA) ...