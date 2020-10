golf, PGA Tour male Francesco Molinari (Di venerdì 9 ottobre 2020) PRIMO GIRO: La potenza e la classe di Bryson DeChambeau subito in evidenza nel primo giro condotto in 62, -9, colpi per la leadership nello Shriners Hospitals for Children Open, torneo nel quale è ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) PRIMO GIRO: La potenza e la classe di Bryson DeChambeau subito in evidenza nel primo giro condotto in 62, -9, colpi per la leadership nello Shriners Hospitals for Children Open, torneo nel quale è ...

OA_Sport : Golf: Hatton, Arnaus e Harding cominciano in testa il BMW PGA Championship 2020. Primo giro difficile per gli itali… - DolceGolf : Parma = Italian Capital of Culture in 2020/2021! Have you ever tasted the real 'prosciutto di Parma' or 'Parmigiano… - AntonioVittor11 : RT @AntonioVittor11: #Golftv Ancora oggi niente golf . Mi aspetterei un po’ di attenzione e ricevere assicurazioni quando riprenderanno le… - MediasetTgcom24 : Dal nostro blog GOLFANDO - Dopo sette mesi tutto è pronto per il numero uno del #golf italiano.… -