Golf, il ritorno di Molinari: “Ritrovato la fiducia, sono pronto” (Di venerdì 9 ottobre 2020) I media statunitensi hanno accolto con grande entusiasmo il ritorno, dopo 210 giorni, di Francesco Molinari sul “green” di Las Vegas per lo Shriners Hospital for Children Open. Il Golfista ha risposto a tutte le domande dei media, affrontando passo dopo passo, gli ultimi mesi che lo hanno portato a trasferirsi, dopo il lockdown, da Londra a Los Angeles passando per San Francisco. Molinari e Gagli messi in quarantena ed esclusi dal torneo in Oman per colpa del Coronavirus Molinari: “Mi mancava il green, ora sono pronto” “Sto bene, ma non ancora abbastanza in forma, anche perché negli ultimi mesi non ho giocato molto a Golf. Mentalmente sono in una situazione diversa rispetto a marzo. All’ epoca avevo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 ottobre 2020) I media statunitensi hanno accolto con grande entusiasmo il, dopo 210 giorni, di Francescosul “green” di Las Vegas per lo Shriners Hospital for Children Open. Ilista ha risposto a tutte le domande dei media, affrontando passo dopo passo, gli ultimi mesi che lo hanno portato a trasferirsi, dopo il lockdown, da Londra a Los Angeles passando per San Francisco.e Gagli messi in quarantena ed esclusi dal torneo in Oman per colpa del Coronavirus: “Mi mancava il green, orapronto” “Sto bene, ma non ancora abbastanza in forma, anche perché negli ultimi mesi non ho giocato molto a. Mentalmentein una situazione diversa rispetto a marzo. All’ epoca avevo ...

