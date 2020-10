“Gli ho dato l’ultimo bacio” Le commoventi parole della moglie di Cerciello Rega (Di venerdì 9 ottobre 2020) Omicidio Rega, la moglie Maria Rosaria Esilio ha raccontato in aula durante il processo gli ultimi istanti di vita del marito brutalmente ucciso a coltellate da due giovani statunitensi Il processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega vicebrigadiere dei carabinieri è entrato nel vivo. All’udienza dinanzi la Corte d’Assise ha preso parola anche la moglie Maria Rosaria Esilio, la quale ha raccontato apertamente dell’ultima volta che ha visto il marito: “Era sul lettino di ospedale, gli ho chiuso gli occhi perché me lo avevano ucciso. Gli dato l’ultimo bacio, poi mi sono poggiata sul suo petto come quando ci addormentavamo”. La donna ha poi proseguito confessando diversi particolari della ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Omicidio, laMaria Rosaria Esilio ha raccontato in aula durante il processo gli ultimi istanti di vita del marito brutalmente ucciso a coltellate da due giovani statunitensi Il processo per l’omicidio di Mariovicebrigadiere dei carabinieri è entrato nel vivo. All’udienza dinanzi la Corte d’Assise ha preso parola anche laMaria Rosaria Esilio, la quale ha raccontato apertamente dell’ultima volta che ha visto il marito: “Era sul lettino di ospedale, gli ho chiuso gli occhi perché me lo avevano ucciso. Glil’ultimo bacio, poi mi sono poggiata sul suo petto come quando ci addormentavamo”. La donna ha poi proseguito confessando diversi particolari...

