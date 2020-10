Giulia Molino cambia look | Il drastico addio ai ricci FOTO

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La ricordiamo tutti, la cantante che ha partecipato e sfiorato la vittoria in finale ad Amici di Maria De Filippi nel 2019. Il suo talento è stato riconosciuto da tutti, soprattutto grazie al suo modo di trasportare ed arrivare alle persone toccandoli con temi importanti. Il successo sembra essere crescente dopo aver pubblicato il suo primo album intitolato Va tutto bene, dove all’interno ha portato la sua battaglia contro l’anoressia che è riuscita a combattere con tanta determinazione. La sua storia e il modo diretto con cui l’ha raccontata, ha emozionato tutti, aiutando anche le giovani ragazze che si sono ritrovate nelle sue parole. Ora però ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua vita partendo proprio dal suo aspetto....

supergazze : la cosa peggiore è vedere tra tutti Giulia Molino scusate - JACKERSROCYRUS : RT @GiusCandela: I 61 ammessi a Sanremo Giovani. Tra gli altri Giulia Molino, Cara, Francesco Monte ??, I Desideri, Martina Attili ecc #sanr… - JACKERSROCYRUS : RT @BIBIl0V: C'e Giulia Molino tra le candidate a sanremo giovani 2021 #SanremoGiovani #amici #amici19 - JACKERSROCYRUS : RT @Boh53202167: Approfitto della hashtag del #gfvip Per consigliarvi di ascoltare ' Chiù Fort ' La nuova canzone di Giulia Molino Merita - JACKERSROCYRUS : @IlContiAndrea giulia molino -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Molino

Novella 2000

Dei 961 candidati a Sanremo Giovani – numero da record per la rassegna – ne sono rimasti solo 61. La scrematura, avvenuta proprio in questi giorni ed annunciata ora, ha consentito di individuare gli a ...09 ott 2020 - Saranno scelti i 20, tra gruppi e artisti singoli, che parteciperanno alle “semifinali” in diretta, nella trasmissione condotta da Amadeus “AmaSanremo”. Ci sono alcuni nomi già ...