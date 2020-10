Giro d’Italia, terza vittoria per Arnaud Demare (Di venerdì 9 ottobre 2020) Arnaud Demare vince la terza tappa al Giro d’Italia e taglia il traguarda davanti a Sagan e Matthews. Almeida resta in maglia rosa. Giro d’Italia, terza vittoria per Arnaud Démare che taglia il traguardo davanti a Peter Sagan e Michael Matthews. fonte foto comunicato stampaterza vittoria al Giro d’Italia per Arnaud Demare La tappa del 9 ottobre passerà alla storia come la tappa più veloce di sempre nella storia de Giro d’Italia con una velocità media di 51,234 chilometri orari. Di seguito i primi tre classificati nella tappa del 9 ottobre. 1 – Arnaud Démare ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020)vince latappa ald’Italia e taglia il traguarda davanti a Sagan e Matthews. Almeida resta in maglia rosa.d’Italia,perDémare che taglia il traguardo davanti a Peter Sagan e Michael Matthews. fonte foto comunicato stampaald’Italia perLa tappa del 9 ottobre passerà alla storia come la tappa più veloce di sempre nella storia ded’Italia con una velocità media di 51,234 chilometri orari. Di seguito i primi tre classificati nella tappa del 9 ottobre. 1 –Démare ...

giroditalia : ???? @ArnaudDemare wins Stage 6 Giro d’Italia 2020! ???? @ArnaudDemare vince la Tappa 6 del Giro d’Italia 2020!… - giroditalia : Trust us, turn up the volume! Stage 6, Giro d'Italia 2020, this is the “Best of”.?? Fidatevi, meglio alzare il vol… - giroditalia : Buongiorno #Giro! Nella tappa 7 del Giro d'Italia 2020 i protagonisti saranno i velocisti. Scopriamola insieme a… - OA_Sport : Giro d’Italia 2020: Arnaud Demare nettamente superiore. Quante tappe potrà vincere ancora il francese? - directshawner_ : cazzo il giro d'Italia stava per TUTTO il paese e vedi un po tu dovevo trovarmelo proprio in QUELLA strada per cui sono passata -

