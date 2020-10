Giro d'Italia, Demare incontenibile trionfa anche a Brindisi: Almeida sempre in rosa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Arnaud Demare ha ottenuto il successo nella settima tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Matera a Brindisi di 143 km. Una delle frazioni più agevoli dell’edizione numero 103 della corsa... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 9 ottobre 2020) Arnaudha ottenuto il successo nella settima tappa deld’2020 andata in scena da Matera adi 143 km. Una delle frazioni più agevoli dell’edizione numero 103 della corsa...

giroditalia : ???? @ArnaudDemare wins Stage 6 Giro d’Italia 2020! ???? @ArnaudDemare vince la Tappa 6 del Giro d’Italia 2020!… - giroditalia : Trust us, turn up the volume! Stage 6, Giro d'Italia 2020, this is the “Best of”.?? Fidatevi, meglio alzare il vol… - giroditalia : ?? From Calabria to Basilicata. Stage 6, 188 km. Will it be breakaway? Giro d’Italia 2020. ?? Dalla Calabria alla Ba… - CorriereCitta : Tris di Demare al Giro d’Italia, volata vincente nella settima tappa - Italpress : Tripletta di Demare al Giro d’Italia 2020 -