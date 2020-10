Giro d’Italia 2020: tappa 9 ottobre in streaming e diretta tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi, 9 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la settima tappa, che si svolgerà tra Basilicata e Puglia, tra le provincie di Matera, Brindisi e Taranto, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.10 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 13.10, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla tappa (alle 16.30 circa). ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi, 9, tornerà in onda ild’Italia con la settima, che si svolgerà tra Basilicata e Puglia, tra le provincie di Matera, Brindisi e Taranto, e sarà come di consueto in onda insulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.10 su RaiSport +HD (a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 13.10, con l’Anteprima. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (a questo link) per lavera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla(alle 16.30 circa). ...

