Giovedì 8 Ottobre 2020 – 263ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta

Ora inizio: 11:15 

La Presidenza ha Comunicato la presentazione, in data 7 Ottobre 2020, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute, del ddl n. 1970 «Conversione in legge del decreto-legge 7 Ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020».

