Giovani e diabete: ossa deboli e poca forza muscolare

ossa più deboli e una minore forza muscolare rispetto ai loro coetanei sani nei Giovani con diabete di tipo 1 secondo una nuova ricerca I Giovani con diabete di tipo 1 hanno ossa più deboli e una minore forza muscolare rispetto ai loro coetanei sani, una condizione che può potenzialmente esporli a un maggior rischio…

Lo hanno osservato i ricercatori del Dipartimento di Informatica Biomedica della Columbia University che hanno istituito una rete globale ...

“È trascorso già un mese dall’incontro che si è tenuto all’Azienda sanitaria locale di Potenza, tra l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici (Aggd) della Basilicata con i referenti dell’Asp, ...

