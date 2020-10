Giornata Mondiale della Salute Mentale 2020 | gli aiuti psicologici gratuiti e gli eventi anche online

(Di venerdì 9 ottobre 2020) depressione: 10 consigli per stare meglio sfoglia la gallery Sabato 10 ottobre si celebra la, anno in cui il benessere psicologico di adulti e bambini di tutto il mondo è stato messo a dura prova. E ancora lo è, a otto mesi dall’iniziopandemia da Coronavirus. L’OrganizzazioneSanità (OMS) stima che nel mondo quasi un miliardo di persone convive ...

istsupsan : Giornata mondiale della #SaluteMentale: quasi un italiano su 10 ha sintomi #depressivi: ??sono soprattutto donne ??… - FIGCfemminile : ?????????? 2??6?? personalità femminili che hanno scritto la storia, scelte dalle calciatrici di A e B e riassunte in… - AzzolinaLucia : Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti, che quest’anno celebra la capacità dimostrata dai docenti di tutto il… - uhmammamia : Oggi è la giornata mondiale di #Cagli, #PesaroUrbino, #Marche - djqbertmarshall : RT @M_RSezione: Aversa, domenica 11 ottobre la celebrazione della 106ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale

Sabato mattina inoltre ci sarà la giornata dell'innovazione agricola con la partecipazione di agricoltori under 40 provenienti da tutta la Sardegna con l'assegnazione degli Oscar green regionali, il ...Fridays for future annuncia la Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica il 25 settembre. Il 9 ottobre si terrà lo sciopero per il clima nazionale.